Dieta del piatto unico leggera per dimagrire 3 kg subito

Salute e benessere

La dieta del piatto unico è una dieta leggera che può far dimagrire fino a 3 kg in pochi giorni. La dieta del piatto unico è stata ideata dai nutrizionisti della Harvard School of Public Health che hanno studiato e ideato questo regime alimentare per favorire un dimagrimento rapido senza conseguenze negative per l’organismo. Ma come funziona la dieta del piatto unico? La dieta si basa sull’assunzione di un piatto unico che racchiuda in sé tutti i nutrienti utili: carboidrati, proteine, fibre e grassi (pochi e buoni). E’ importante però che le pietanze siano ben bilanciate per evitare di patire la fame prima della cena. I nutrizionisti dell’Haward School spiegano che un piatto ben bilanciato consente di riattivare il metabolismo consentendo una perdita di peso senza sforzi.Ma vediamo un esempio di menù giornaliero della dieta del piatto unico leggera per dimagrire fino a 3 kg in pochi giorni. Colazione: tè verde, yogurt bianco con aggiunta di frutti rossi o frutta fresca di stagione. Spuntino: centrifuga di mela, cetriolo e zenzero. Pranzo: riso integrale con lenticchie, zucchine e frutta. Spuntino metà pomeriggio: una manciata di frutta secca come mandorle o noci. Cena: insalata di pollo, pane di segale, verdura a scelta e frutta. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.La dieta del piatto unico leggera sopraelencata è indicativa in quanto la dieta va sempre elaborata da un medico in base alle caratteristiche della singola persona.