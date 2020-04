Rimedi naturali

Come preparare una tisana rilassante, drenante o digestiva Come preparare una tisana rilassante, drenante o digestiva

Come preparare una tisana, rilassante, drenante o digestiva, è semplice. Basta seguire piccole regole per gustare una tisana rilassante, drenante o digestiva. ma vediamo come si prepara una tisana. La tisana si prepara scaldando acqua, se usate quella del rubinetto ricordatevi di lasciarla un paio d’ore aperta in caraffa in modo che il cloro si disperda parzialmente. L’acqua va scaldata in bollitori specifici a 90/100 gradi o su gas o piastra elettrica fino a ebollizione. Prima di versare l’aqua calda nella tazza metteta dentro la bustina o le erbe prese in erboristeria.Poi lasciate il filtro o le erbe nelle dosi consigliete dal farmacista o erborista per qualche minuto ricordandovi di ricoprire la tazza con coperchio. Trascorso tale tempo di infusione, è bene estrarre la bustina filtro e spremerla con il cucchiaino, facendo uscire il liquido che ha impregnato le erbe. per dolcificare si può usare un cucchiaino di miele.Tisana rilassante con camomilla: ha proprietà digestive, antispasmodiche, antinevralgiche, sedative, utile contro le infiammazioni, stimola la comparsa del flusso mestruale e ne allevia i dolori.Tisana drenante: preparare una buona tisana allo zenzero, in primo luogo bisogna utilizzare 2-3 pezzetti di radice e grattugiarla. Poi, aggiungerne un cucchiaino in un bicchiere di acqua bollente, lasciare riposare per 10 minuti e colare il preparato. Si possono aggiungere alcune gocce di succo di limone affinché il sapore sia più gradevole e/o miele. L’infuso di zenzero, fatto a partire dalla radice fresca o essiccata, si può bere anche freddo durante il corso della giornata. Tisana digestiva: ngredienti (Dosi per 100 gr): 25 gr di Carvi (semi) 25 gr di Anice verde (semi) 15 gr di Camomilla (fiori) 25 gr di Finocchio (semi) 10 gr di Malva (fiori e foglie)