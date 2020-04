Mostaccioli alla carruba: ricetta siciliana

Cucina

La ricetta dei mostaccioli alla carruba è una delle ricette tipiche ragusane. E’ un dolce che si usa fare per le festività tradizionali nel territorio ibleo. la ricetta che elenchiamo è tra quelle più antiche della provincia di Ragusa. Ma prima della preparazione vediamo quali ingredienti occorrono: miele gr 300, sciroppo di carruba gr 500, mandorle tostate gr 150, scorza d'arancio a pezzetti, farina. Ecco ora la preparazione: sciogliete lo sciroppo e il miele a fuoco lento, poi aggiungete i rimanenti ingredienti fino ad ottenere una pasta liscia.Infine stirate la pasta fino a formare dei lunghi cilindri che taglierete in piccoli rombi. Nel frattempo riscaldate il forno a 180° e riponete i mostaccioli nel forno per circa 15 minuti.