Pasqua Vittoria, assistenza alle famiglie bisognose e controlli sul territorio

Vittoria - Si intensificano i controlli da parte delle forze dell'ordine in vista della Santa Pasqua. Su tutta la rete viaria urbana ed extraurbana sarà potenziata anche la presenza delle pattuglie della Polizia Municipale. Una misura, questa, resa necessaria per evitare che il periodo pasquale possa generare spostamenti ingiustificati sul territorio e soprattutto evitare un nuovo esodo verso le seconde case, che potrebbe rappresentare gravissimi rischi per la salute dei cittadini di Vittoria e dei loro familiari e della comunità intera. “Nessuna indulgenza sarà consentita. In ballo c’è il valore assoluto della vita”. Sono le dichiarazioni del Commissario straordinario Filippo Dispenza.“Grazie alla collaborazione di tutte le Forze dell'Ordine si cercherà di contenere la circolazione ingiustificata di mezzi e persone”. Sul fronte invece degli aiuti alle famiglie bisognose, già questa mattina sono stati consegnati i voucher per i buoni spesa ai primi 100 nuclei familiari per un totale di 38.700 euro. Sul sito del Comune è stato pubblicato anche l'elenco dei supermercati convenzionati nei quali è possibile spendere il buono spesa. La macchina Amministrativa non si ferma e nei prossimi giorni saranno erogati altri buoni spesa, oltre alla consegna dei pacchi alimentari con generi di prima necessità, alle tante famiglie in difficoltà. In questo momento particolarmente difficile la Commissione straordinaria ha disposto degli aiuti anche per gli extracomunitari regolari e non, presenti sul territorio. “ In una situazione di particolare crisi economica non bisogna lasciare indietro nessuno, a tutti deve essere garantito un minimo necessario sostentamento. Nessuno deve essere lasciato solo ed indietro”. A tal proposito la Commissione straordinaria ha approvato, questa mattina, una delibera che prevede l'istituzione di una cabina di regia unica, ovviamente coordinata da Palazzo Iacono, e prestissimo, entro domani, sarà firmata una convenzione con la Caritas diocesana, denominata Patto di solidarietà diffusa, che consentirà di aiutare tutti le persone che ne hanno bisogno.A tal fine il Commissario Dispenza ha avuto poco fa un colloquio con S. E. il Vescovo di Ragusa, Monsignor Carmelo Cuttitta, che ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa congiunta, Comune di Vittoria e Caritas. Ed un profondo e caloroso ringraziamento viene rivolto a S.E. il Vescovo da parte della Commissione Straordinaria. Naturalmente altri accordi di collaborazione sono previsti con altre associazioni o enti del terzo settore che vorranno aderire al patto, in modo tale da poter soddisfare quante più esigenze possibili dei cittadini in difficoltà.“Noi ci appelliamo al buon senso di tutti i cittadini, solo rispettando le regole riusciremo tutti insieme a superare questo triste momento. In tempi normali questi sarebbero giorni di festa ma quest'anno la Santa Pasqua va vissuta così, con sobrietà e discrezione nell’intimità delle proprie famiglie. Vi chiediamo uno sforzo enorme per aiutarci a rispettare e far rispettare le ordinanze”- conclude la nota al Commissione straordinaria.