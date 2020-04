Attualità

Lo chef sciclitano Giovanni Galesi torna da Barbaba D'Urso Lo chef sciclitano Giovanni Galesi torna da Barbaba D'Urso

Galllery

Scicli - Lo chef sciclitano Giovanni Galesi oggi è tornato in diretta alla trasmissione Pomeriggio Cinque, condotta da Barbara D’Urso su Canale 5. Lo chef di Scicli ha fatto vedere un video su come preparare il lievito madre in casa con yogurt e farina. Pochi passaggi e semplici regole per poter avere sempre a disposizione un lievito da usare per fare pane, pizza o dolci. Il lievito va conservato all’interno di una boccia di vetro e coperto con una pellicola forata per 24 ore e poi si deve conservare nel frigorifero.