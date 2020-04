Attualità

Coronavirus, da domani campionamenti su 240 persone tra Scicli, Comiso e Ragusa

Ragusa - Continuano senza sosta anche le attività di indagine epidemiologica, le ricerche dei contatti con i "positivi", e la sorveglianza del territorio da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, con la fondamentale collaborazione dei Comuni. Le attività di prelievo dei tamponi continuano sia sul territorio, per i soggetti post quarantena, sia negli ospedali, per gli operatori sanitari. Da domani partono i campionamenti per ulteriori 240 cittadini che hanno completato la quarantena, nei punti di prelevamento a Scicli, Comiso e Ragusa.