Coronavirus, morta una donna di 45 anni

Modica - Una donna di 45 anni è morta per Covid 19. Si tratta della quarta vittima avvenuta in provincia di Ragusa. La donna, residente in contrada Montesano, già in condizioni di salute precarie nella notte è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove è deceduta subito dopo l'arrivo. La donna viveva a casa da tempo in quanto era obesa ed aveva problemi di salute che probabilmente sono peggiorati dopo il contagio da coronavirus. La donna è stata trasportata presso l’Ospedale di Ragusa per vicinanza rispetto a quello modicano e perchè nessuno aveva sospettato che si trattasse del virus.La 45enne è deceduta subito dopo l'arrivo nel nosocomio ragusano ma è stata sottoposta a tampone per verificare la positività al Covid 19. Questa mattina gli esiti dei tamponi fatti avrebbero accertato la sua positività al Covid-19. Sempre in mattinata una pattuglia della Polizia Locale di Modica si è recata sul posto ed ha rintracciato in tempi record tutti i contatti avuti dalla donna nelle ultime settimane. Contatti non numerosissimi visto che trascorreva molto tempo tra le quattro mura di casa a causa dei pregressi problemi di salute. I suoi familiari sono stati posti in quarantena e sottoposti a tampone i cui esiti arriveranno nelle prossime ore.