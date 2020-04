Agrigento: omicidio a Grotte, indagato il fratello della vittima

Sicilia

Palermo, 8 apr. - Omicidio a Grotte, piccolo comune dell'agrigentino, dove è stato ucciso a coltellate Roberto Chiarenza, tabaccaio di 56 anni. L'aggressione è avvenuta davanti all'ingresso della sua abitazione in via Orsini. I carabinieri hanno portato il fratello della vittima, Pietro Chiarenza, 64 anni, in caserma, per interrogarlo. E' "fortemente indiziato" di essere l'assassino. Al momento risulta indagato. Ma, come apprende l'Adnkronos, non è ancora scattato il fermo. L'uomo avrebbe problemi psichici.Sembra che tra i due fratelli ci fossero vecchie ruggini. Sul luogo dell'omicidio il pm Cecilia Baravelli.