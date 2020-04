Dieta senza glutine, dimagrire mangiando sano: menÃ¹ settimanale

Salute e benessere

La dieta senza glutine aiuta a dimagrire mangiando una grande varietà di alimenti sani. E’ importante però sapere che la dieta senza glutine può aiutare a perdere peso solo se si fa attenzione alle quantità oltre che alla qualità. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio completo di una settimana della dieta senza glutine. Lunedì: colazione con una tazza media o 1 bicchiere di latte intero o parzialmente scremato o latte di soia o latte di riso o tè verde o tè nero, 4-6 biscotti o 2-3 fette biscottate o 30-40 gr di ciambella o plumcake con farina senza glutine. Spuntino: una mela o altro frutto. Pranzo: pasta di mais al pomodoro con un cucchiaio di parmigiano, contorno abbondante di verdure di stagione o insalata a scelta, 1 frutto di stagione.Merenda: una tisana.Cena: carne bianca alla griglia, contorno abbondante di verdure di stagione o insalata a scelta, 2-4 gallette di riso o di mais. Martedì: colazione con una tazza media o 1 bicchiere di latte intero o parzialmente scremato o latte di soia o latte di riso o tè verde o tè nero, 4-6 biscotti o 2-3 fette biscottate o 30-40 gr di ciambella o plumcake con farina senza glutine. Spuntino: una mela o altro frutto. Pranzo: zuppa di riso e fagioli, verdure grigliate, 2 gallette di riso o di mais. Merenda: un tè verde senza zucchero.Cena: pesce bianco magro, verdure grigliat, 2-4 gallette di riso o di mais.Mercoledì: colazione con una tazza media o 1 bicchiere di latte intero o parzialmente scremato o latte di soia o latte di riso o tè verde o tè nero, 4-6 biscotti o 2-3 fette biscottate o 30-40 gr di ciambella o plumcake con farina senza glutine. Spuntino: una mela o altro frutto. Pranzo: insalata di polpo con patate (2 patate medie tagliate a tocchetti, 150-200 gr di polpo), insalata mista. Merenda: una tisana. Cena: 150 gr di ricotta o 180 gr di fiocchi di latte, contorno abbondante di verdure di stagione o insalata a scelta, 2-4 gallette di riso o di mais. Giovedì: colazione con una tazza media o 1 bicchiere di latte intero o parzialmente scremato o latte di soia o latte di riso o tè verde o tè nero, 4-6 biscotti o 2-3 fette biscottate o 30-40 gr di ciambella o plumcake con farina senza glutine. Spuntino: una mela o altro frutto. Pranzo: insalata mista con tonno al naturale, verdure grigliate. Merenda: un tè verde senza zucchero. Cena: carne rossa magra oppure bresaola (70-90 gr), contorno abbondante di verdure di stagione o insalata a scelta, 2-4 gallette di riso o di mais. Venerdì: colazione con una tazza media o 1 bicchiere di latte intero o parzialmente scremato o latte di soia o latte di riso o tè verde o tè nero, 4-6 biscotti o 2-3 fette biscottate o 30-40 gr di ciambella o plumcake con farina senza glutine.Spuntino: una mela o altro frutto. Pranzo: pasta di riso (60-80 gr) con calamari e gamberetti, contorno abbondante di verdure di stagione o insalata a scelta, 1 frutto di stagione. Merenda: una tisana al finocchio. Cena: pesce azzurro (sgombro, alici, ecc. 150-180 gr), contorno abbondante di verdure di stagione o insalata a scelta, 2-4 gallette di riso o di mais. Sabato: colazione con una tazza media o 1 bicchiere di latte intero o parzialmente scremato o latte di soia o latte di riso o tè verde o tè nero, 4-6 biscotti o 2-3 fette biscottate o 30-40 gr di ciambella o plumcake con farina senza glutine. Spuntino: una mela o altro frutto. Pranzo: zuppa di riso e ceci (30-40 gr di riso, 60-70 gr di lenticchie o ceci), contorno abbondante di verdure di stagione o insalata a scelta, 2 gallette di riso o di mais.Merenda: una tisana. Cena: frittata con broccoli o zucchine, contorno abbondante di verdure di stagione o insalata a scelta, 2 gallette di riso o di mais, 1 frutto di stagione. Domenica: colazione con una tazza media o 1 bicchiere di latte intero o parzialmente scremato o latte di soia o latte di riso o tè verde o tè nero, 4-6 biscotti o 2-3 fette biscottate o 30-40 gr di ciambella o plumcake con farina senza glutine. Spuntino: una mela o altro frutto. Pranzo: zuppa di ceci (80-100 gr) con crostini di pane fatto con farina senza glutine o 2-4 gallette di riso o di mais, contorno abbondante di verdure di stagione o insalata a scelta, 1 frutto di stagione. Merenda: una tisana. Cena: carne bianca alla griglia (pollo o tacchino, 150-200 gr) o affettato di tacchino (80-100 gr), contorno abbondante di verdure di stagione o insalata a scelta, 2-4 gallette di riso o di mais.Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nsotro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importnati come il diabete e non solo.