Dieta ideale per non ingrassare

La dieta ideale per evitare il coronavirus è quella non ingrassare. In pratica si tratta di seguire una dieta sana e ricca di alimenti salutari per il benessere dell’organismo. In questo periodo di isolamento per gli italiani occorre fare attenzione anche a ciò che si mangia. Gli esperti nutrizionisti consigliano di inserire nella propria dieta tanta frutta e verdura di stagione, pesce e cereali e bere tanta acqua, almeno un litro e mezzo al giorno. Tra i consigli c’è quello di evitare tutti gli snack dolci o salati e le bevande zuccherate e gasate. Insomma la dieta ideale per evitare il coronavirus è quella di mangiare sano.Il medico specializzato in Scienza dell’Alimentazione, Giorgio Calabrese, spiega a Libero: «Bisogna considerare prima di tutto il fatto che stando a casa non si fa un gran movimento, quindi occorre idratarsi molto: bere almeno due litri di acqua al giorno». L' importante poi è alzare le difese immunitarie, per questo «abituatevi a mangiare più proteine sia animali, sia vegetali, oltre a verdure e tanta frutta». «Visto che non facciamo attività fisica, ripeto, dobbiamo passare dalle 1800-2000 calorie alle 1500 al giorno. E dividerle in cinque piccoli pasti: la colazione andrebbe fatta con biscotti e te o cereali con latte e caffè, (il latte va consumato sempre, perché ricco di proteine), oppure pane tostato e marmellata.A metà mattina, frutta o una spremuta di arance, oppure una centrifuga mista, in alternativa noci, mandorle e yogurt». A pranzo «minestrone con legumi e cereali, vanno bene pure le minestre come pasta e ceci o lenticchie, quindi proteine vegetali che tra l' altro hanno un indice glicemico basso e non fanno aumentare di peso; verdura al forno o al vapore e frutta». Per la merenda pomeridiana si può optare per un tè con due fette biscottate con un velo di marmellata mentre la cena va fatta con pesce o carne o uova abbinate a verdure cotte o crude in insalate. Il segreto è variare ogni sera. Sì al pane purché integrale e visto che andiamo a letto tardi possiamo concederci un cioccolatino, che fa bene all' umore.Gli integratori? «Non salvano dal Coronavirus, ma proteggono un po' l' organismo come la vitamina C, ne basta un grammo», precisa il nutrizionista. «Mi raccomando, verdura, frutta, legumi e cereali così come carne, pesce, uova vanno alternati spesso, sono loro a dare la giusta energia all' organismo. Se si ha la fortuna di avere la cyclette in casa un po' di pedalate aiutano, possono bastare anche delle flessioni per dare un po' di tono muscolare», conclude.