Dieta depurativa prima di Pasqua: menÃ¹ dei 3 giorni

Dieta depurativa prima di Pasqua: menù dei 3 giorni

La dieta dei 3 giorni prima di Pasqua per depurare l’organismo prima delle abbuffate pasquali. E’ la dieta ideale anche per sgonfiare l’organismo in questi giorni di isolamento per l’emergenza coronavirus. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio completo dei 3 giorni. Primo giorno: colazione con uno yogurt magro al naturale e un kiwi, un tè verde non zuccherato. Spuntino: una mela o una pera. Pranzo: un uovo sodo, 100 grammi di asparagi lessi, 200 grammi di insalata fresca di stagione. Al massimo 2 cucchiaini d’olio a crudo per condire tutto il pasto. Cena: una zuppa di verdure abbondante; 200 grammi di finocchi al vapore con al massimo 2 cucchiaini di olio crudo.Secondo giorno: colazione con uno yogurt magro al naturale e un kiwi, un tè verde non zuccherato. Spuntino: una mela o una pera. Pranzo: un’insalata mista con una scatoletta di tonno magro al naturale, pomodorini, carote, sedano, peperoni, cuori di lattuga e cuori di carciofo. Merenda: un centrifugato di verdure. Cena: 120 grammi di merluzzo o nasello ai ferri o al forno con rosmarino e/o alloro; 200 grammi di broccoli al vapore con al massimo due cucchiaini d’olio a crudo. Terzo giorno: colazione con uno yogurt magro al naturale e un kiwi, un tè verde non zuccherato. Spuntino: una mela o una pera. Pranzo: un’abbondante insalata mista verde con pomodori e gamberetti (40 grammi) e un frutto di stagione.Due cucchiaini d’olio al massimo per condire. Merenda: due carote o un tè verde senza zucchero. Cena: 80 grammi di ricotta magra; 200 grammi di spinaci al vapore con al massimo due cucchiaini d’olio a crudo. Ogni giorno prima di andare a letto si deve bere una tisana ai semi di finocchio. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nsotro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importnati come il diabete e non solo.