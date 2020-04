Salute e benessere

Coronavirus e dieta antivirus: ecco cosa mangiare ogni giorno

Coronavirus e dieta, ecco alcuni alimenti che non devono mancare mai nella dieta antivirus. Si tratta di alimenti che aiutano a rafforzare il sistema immunitario e che vanno inseriti in una dieta sana ed equlibrata. A consigliare una buona alimentazione in questo periodo di isolamento dovuto all’emergenza coronavirus sono molti nutrizionisti. La regola principale è quella di mangiare sano ed evitare eccessi di cibo spazzatura. Tra i consigli c’è anche quallo di lavarsi le mani prima di toccare il cibo e dopo aver bevuto o mangiato. Non consumare cibi crudi, bensì scaldare efficacemente quelli acquistati già cotti e cucinati.Cercare di evitare di lasciarli esposti al sole. Nella dieta antivirus bisogna mangiare pesce due volte la settimana e utilizzare olio crudo ogni giorno con 20 grammi di noci. E’ importante consumare alimenti ricchi di vitamine. Quindi pesce, cereali e tutti quei legumi come mandorle, anacardi e pinoli. Tra i cibi da inserire nella dieta antivirus ci sono anche i semi zucca, sesamo e girasole nonché i funghi e il cacao, ma anche ostriche, frutta a guscio, semi oleosi e cioccolato fondente. Grande attenzione deve essere riservata agli anziani, così come lo stare a casa per evitare il diffondersi del virus e non stare troppo fermi pure in spazi ristretti.