Coronavirus: aumentare controlli nel weekend di Pasqua a Marina di Ragusa

Ragusa - “Ho tenuto a contattare il sindaco Cassì in queste ultime ore per esprimere, a nome mio personale, un ringraziamento per l’attività di controllo fin qui svolta sul territorio comunale, alla luce dell’attuale emergenza sanitaria in corso, ma anche per sollecitarlo a non abbassare la guardia, soprattutto in vista delle festività pasquali quando, in prossimità delle località costiere, si rischia l’assembramento di nuclei familiari che, in questo momento, è assolutamente da evitare”.E’ il senso della richiesta che arriva dalla consigliera comunale della Lega Ragusa, Maria Malfa, la quale, negli ultimi due giorni, proprio con riferimento a Marina, ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di residenti preoccupati per l’elevato numero di persone in giro. “Se già parecchie sono risultate all’inizio della settimana – continua Malfa – figurarsi che cosa potrà accadere nel weekend. Ho ricevuto rassicurazioni dal primo cittadino sul fatto che ci sarà un incremento dei controlli e che, quindi, si farà il possibile per scongiurare situazioni assolutamente da evitare in un periodo particolare come quello attuale.Tra l’altro, in coordinamento con le altre forze dell’ordine, la nostra polizia municipale cercherà di assolvere al meglio, così mi ha spiegato il sindaco, al proprio compito di verifica e di controllo. Faccio, comunque, appello alla sensibilità dei ragusani perché si continui a rimanere a casa, l’unico sistema che abbiamo, in questa fase, per evitare il propagarsi del contagio da Covid-19. E’ una grande prova quella a cui questa circostanza ci sta sottoponendo ma sono certa che, come comunità, ne usciremo più rafforzati di prima. Dobbiamo solo concentrarci sull’obiettivo finale che è quello di ritornare alla normalità al più presto possibile.Ma affinché ciò accada è necessario rispettare in maniera rigorosa e attenta tutte le prescrizioni attualmente vigenti”.