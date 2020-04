Spesa online a Ragusa, Despar Sicilia attiva lo shop online

Economia

Ragusa - Aperti anche online: Despar Sicilia attiva il servizio di spesa online nel capoluogo ibleo. Comodo, facile e veloce: da oggi sarà possibile fare la spesa direttamente da casa e godere della qualità firmata Despar Sicilia, collegandosi al sito www.desparsicilia.it. Due le modalità di acquisto previste: ritiro presso il punto vendita Interspar o consegna a domicilio. Il servizio è al momento attivo solo a Ragusa città. La procedura è davvero semplice: basta accedere dal sito ufficiale al link diretto https://shop.desparsicilia.it, indicare la modalità di consegna preferita e iniziare a riempire il proprio carrello virtuale.È possibile scegliere i prodotti navigando tra le varie categorie oppure cercarne uno specifico tramite la barra di ricerca, e approfittare delle offerte esclusive valide per lo shop online. Si possono acquistare anche freschi o surgelati, grazie al rispetto della catena del freddo attraverso l’utilizzo di mezzi refrigerati che garantiscono tutta la loro freschezza e qualità. Via via che si procede nella scelta dei prodotti, il carrello si aggiorna, informando l’utente della cifra raggiunta passo passo. Terminata la scelta, basta cliccare sull’icona del carrello per visualizzare il riepilogo e concludere con il pagamento.Unica modalità al momento prevista è il pagamento con carta di credito. L’utente può inoltre scegliere il giorno e la fascia oraria a lui più comodi per la consegna della sua spesa a domicilio o per ritirarla nel punto vendita. Utile, efficiente e conveniente: l’ordine minimo è di 40 euro e fino a 69,99 euro il costo del servizio a domicilio è in promozione fino a giugno 2020 al prezzo di 3,90 euro, per ordini superiori a 70 euro il servizio è invece gratuito; il servizio di ritiro della spesa nel punto vendita è sempre gratuito, senza limiti di spesa. Un progetto già in cantiere da lungo tempo, ma che Ergon ha accelerato con un intenso lavoro nelle ultime settimane, per poter essere di aiuto alla collettività in questo particolare periodo, offrendo un servizio quanto più apprezzato.Da Despar un invito a restare a casa, quindi, senza rinunciare alla qualità e convenienza dei suoi prodotti.