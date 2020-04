Le pastiere modicane di Pasqua: ricetta

Cucina

Le pastiere modicane di Pasqua sono un un gustoso involucro di pasta lievitata ripieno di carne tritata. Sono delle prelibatezze che non mancano mai nelle tavole dei modicani per le festività pasquali. Sono facili da preparare. Ecco una ricetta e le fasi di preparazione. Ingredienti per la preparazione della pasta: 250 g Semola di grano duro rimacinata, 20 g strutto, 150 ml acqua (circa), 2 g Lievito di birra secco, 1/2 cucchiaino Zucchero, 4 g Sale. Ingradienti per la preparazione del ripieno: 250 g Carne di suino (macinata), 250 g Carne bovina (macinata), 2 Uova, 1 spicchio Aglio, 1 Limoni, 50 g Caciocavallo (semistagionato grattugiato), Olio extravergine d'oliva, Sale, Pepe nero. Per la finitura:2 Uova, 30 g Caciocavallo (semistagionato grattugiato), Pepe nero.Vediamo ora come di preparano le pastiere modicane di Pasqua. Per prima cosa sciogliete il lievito in 150 ml d’acqua con un cucchiaino di zucchero. Mettete la farina in una ciotola e aggiungete lo strutto. Poi iniziate a lavorare lo strutto con la farina e aggiungete man mano l’acqua con il lievito per fare amalgamare il tutto fino a quando l’impasto sarà compatto e morbido ma non umido. Poi unite anche il sale e lavorate su una spianatoia infarinata per circa dieci minuti, fino a quando l’impasto non è liscio ed elastico. Ungete una ciotola, sistemate il panetto all’interno, coprite con la pellicola e lasciate lievitate per 3-4 ore, fino al raddoppio del panetto. Nel frattempo, preparate il ripieno.Schiacciate lo spicchio d’aglio con il lato della lama di un coltello e fatelo soffriggere con un filo d’olio extravergine d’oliva. Aggiungete la carne, fatela rosolare a fiamma vivace condendola con il succo di mezzo limone, sale e pepe. Quando è cotta, trasferite la carne in una ciotola e lasciatela intiepidire, poi conditela con le uova, il caciocavallo e abbondante prezzemolo grattugiato. Prendete la pasta e con un mattarello stendete l’impasto abbastanza sottilmente e create dei dischi di 8-10 cm utilizzando un coppapasta o un piatto al contrario e una rotella o un coltello. Sistemate un po’ di carne al centro di ogni disco e rialzate l’impasto ripiegando i bordi tutti verso lo stesso lato.Sbattete le uova con il caciocavallo e condite il battuto con un pizzico di pepe, poi versatene un cucchiaio al centro di ogni pastiere. Poi infornate nel forno già preriscaldato a 180° per cira 20 minuti.