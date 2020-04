Ragusa, Adesso Basta chiede riconoscimento per due donne scomparse

Attualità

Ragusa - In un periodo tragico della storia mondiale, che vede cifre enormi di contagi di ricoverati e di morti, non possono e non devono sfuggire anche le storie intime, silenziose, dovute a malattie che non sono il contagio da coronavirus e che purtroppo continuano a provocare le loro vittime. Due di queste, Giovanna Jenny Ardiri e Graziana Mattei, vengono ricordate dall’associazione #adessobasta che si fa promotrice di una encomiabile iniziativa.E scrive al Sindaco di Ragusa per chiedere il giusto riconoscimento per queste due donne “Egr. Sig. Sindaco, nel particolare momento che anche la nostra collettività sta attraversando, alla nostra associazione #ADESSO BASTA RAGUSA sembrerebbe opportuno, se non doveroso, dare il giusto risalto al gesto di grande altruismo e di profondo significato solidaristico che la prematura morte di due giovani donne quarantenni, Giovanna Jenny Ardiri e Graziana Mattei, ha assunto per noi tutti. Lavoratrici, mogli e madri mancate ai loro cari ma che, per scelta, hanno voluto donare i loro organi a tante persone che, grazie a questo atto, continuano a vivere.Chiediamo semplicemente che Lei, Sig. Sindaco, come primo cittadino di questa città e, quindi, come rappresentante di noi tutti, si faccia portatore di un gesto simbolico di riconoscenza e testimonianza che ricordi e renda merito a Jenny e Graziana per sottolineare, in tempi di sacrifici e privazioni, il loro gesto d’amore che rimanga come esempio di generosità per i loro, ma anche, per i nostri figli”. (da.di.)