Migranti su nave Alan Kurdi, sindaco Pozzallo: no a sbarco

Attualità

Pozzallo - Apprendiamo da notizie di stampa che la nave “Alan Kurdi” della Ong “Sea Eye”, al momento fra Malta e Linosa, con 145 migranti a bordo è in attesa di autorizzazione per attraccare in un porto sicuro. Il Sindaco Ammatuna, in contatto ininterrotto con il Capo Dipartimento Immigrazione del Ministero degli Interni e con la Prefettura di Ragusa, ha appreso che non ci sono notizie ufficiali sulla destinazione dell’imbarcazione. Il governo italiano ha già manifestato il suo diniego all’attracco della nave ed anche il primo cittadino di Pozzallo, da sempre luogo dell’accoglienza, vista la situazione emergenziale in corso, ha esternato grandi perplessità sull’eventualità dell’individuazione di Pozzallo come luogo di sbarco.Si cercherà di tenere informati con celerità i cittadini, ma possiamo assicurare che la tutela della salute di tutti avrà priorità assoluta.