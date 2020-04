Attualità

E' morto Enzo Agosta: lutto nel mondo del calcio a Modica

Modica – E’ morto oggi a Modica a soli 65 anni Enzo Agosta. Il 65enne, è stato portiere del Modica Calcio ed era molto noto in città anche per la sua attività di dipendente dell’Agenzia delle Entrate. Agosta era fratello dell’ex sindaco di Modica, Ignazio Agosta. Tutto il mondo del calcio modicano è in lutto per la sua prematura morte. Alla famiglia le condoglianze della redazione del QuotidianodiRagusa.