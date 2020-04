Attualità

Covid Hospital Modica, altro ricovero al Maggiore: un anziano di Rosolini Covid Hospital Modica, altro ricovero al Maggiore: un anziano di Rosolini

Modica – Salgono a nove i ricoveri per Covid 19 all’ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital per la provincia di Ragusa. Al ricovero di un anziano di Scicli, avvenuto ieri nel reparto di malattie Infetti, se ne aggiunge un altro. Si tratta di un 77enne di Rosolini. In totale al Maggiore di Modica si trovano ricoverati sette pazienti nel reparto di malattie Infettive e due nel reparto di Rianimazione. I casi positivi in provincia di Ragusa secondo i dati forniti ieri dalla Regione Siciliana sono 47.