Attualità

Coronavirus Scicli, sindaco: abbiamo diverse decine di persone in isolamento Coronavirus Scicli, sindaco: abbiamo diverse decine di persone in isolamento

Scicli - Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ieri in un video postato sul suo profilo facebook ha illustrato la situazione epidemiologia in città. “Abbiamo appreso che c’è un nuovo contagiato – ha detto il sindaco Giannone - che si trova ricoverato all’ospedale Maggiore di Modica e le sue condizioni sembra siano sotto controllo e più in generale noi abbiamo un certo numero di persone isolate che sono in quarantena, vengono sorvegliate e sono diverse decine. Poi abbiamo diversi casi critici, anche loro in isolamento, e per qualcuno di loro è in corso il tampone e quindi nelle prossime ore e nei prossimi giorni ne sapremo di più.E’ una situazione che richiede la massima attenzione da parte di tutti e da non sottovalutare. L’emergenza sanitaria purtoppo non è passata, dobbiamo tenere sempre la guardia alta perché nessuno può dire di essere fuori dal rischio. Qui tutti possiamo essere a rischio. Io devo lamentare che nelle ultime 48 ore non tutti i cittadini hanno rispettato i divieti. E lo dimostrano le sanzioni combinate delle forze dell’ordine, e nel caso di qualcuno addirittura sanzioni ripetute in giorni diversi. Occorre una terapia preventiva rispetto alla diffusione del coronavirus che è quella di rimanere a casa e rispettare le regole.Non bisogna uscire di casa e non bisogna farlo anche per la settimana Santa. Sarà una settimana Santa diversa a Scicli. I riti religiosi - spiega il sindaco nel video Facebook - si faranno dentro le chiese e a porte chiuse e saranno celebrati dai sacerdoti in streaming. Per il giorno della Pasqua a Santa Maria La Nova il parroco terrà la cerimonia e lo ribadisco sarà a porte chiuse. Noi abbiamo autorizzato l’associazione dei portatori del Gioia a tenere un flash mob virtuale che coinvolgerà tutta la cittadinanza. Per Pasquetta non è consentito nulla. Tutti gli esercizi commerciali, come impone una direttiva della Regione, saranno chiusi a parte le edicole e i tabaccai. I controlli aumenteranno proprio per assicurare il rispetto delle regole e saranno effettuati anche di notte”.