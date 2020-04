Attualità

Coronavirus Modica, terzo ricovero in Rianimazione

Modica - Terzo ricovero per Covid 19 in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Modica. Si tratta di un paziente di 69 anni. Salgono a tre quindi i ricoverati in terapia Intensiva al Maggiore, dove da giorni si trovano ricoverati il giovane 31enne di Gela e l’anziana 80enne di Rosolini. Secondo i dati divulgati ieri dalla Regione Siciliana al momento i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa sono 47.