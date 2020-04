E' morto il papà del viceministro Giancarlo Cancelleri

Sicilia

Palermo – Palermo - Morto il padre di Cancelleri . “Porgo le mie condoglianze e quelle del Parlamento siciliano al viceministro per le Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri e alla sorella Azzurra, deputata alla Camera, per la morte del padre Michele”. Così, in una nota, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.