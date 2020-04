Salute e benessere

Emergenza coronavirus Ragusa: 8 psicologi per sostegno emotivo: ecco il numero Emergenza coronavirus Ragusa: 8 psicologi per sostegno emotivo: ecco il numero

Ragusa, 7 aprile 2020 - L’Azienda Sanitaria di Ragusa istituisce l’Equipe Psicologia dell’Emergenza – EPE – che si andrà a integrare con l’Unità di Crisi Aziendale. Con questa equipe, composta di 8 psicologi, si completa l'offerta di opportunità e sostegno del benessere emotivo di tutti, dal cittadino all'operatore sanitario. Responsabile dell’Equipe Psicologica dell’Emergenza è stato individuato il dott. Antonio Roberto Cascio. I numeri telefonici sono disponibili nel sito aziendale. L’EPE concorre al sistema delle emergenze sanitarie attraverso la progettazione di interventi in ambito psicologico riguardanti sia la formazione e il supporto per gli operatori del sistema delle emergenze, ma anche la prevenzione e informazione della popolazione.L’ASP di Ragusa è senz'altro una delle prime Aziende ad avere attivato questo servizio, nel rispetto delle normative esistenti, in grado di rispondere ai bisogni latenti che questa emergenza ha risvegliato. Si può inviare un sms o messaggio whatsapp al 366 9302329