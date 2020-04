Rimedi naturali

Tisana di vite rossa e menta per la salute delle gambe: ricetta

La tisana di vite rossa e menta per la salute della circolazione alla gambe è un ottimo rimedio naturale. La cattiva circolazione alle gambe è un fastidioso problema che interessa moltissime persone ma non tutti sanno che oltra ad una sana camminata si possono utilizzare anche gli antichi rimedi della nonna. La tisana di vite rossa e menta aiuta a drenare i liquida e dona benessere alla circolazione delle gambe. I principi attivi contenuti nella vite rossa sono ottimi per chi soffre di fragilità capillare ma anche per chi ha problemi di cellulite. La menta è spesso utilizzata nelle tisane per migliorare il sapore aspro delle piante.Ma vediamo ora come si prepara la tisana di vite rossa e menta: in un contenitore, mischia bene con la mano 1 pugno di vite rossa e 1 di menta. Vediamo ora il procedimento per preparare la tisana: versa 2 cucchiaini della preparazione in una tazza d’acqua bollente. Lasciare in infusione 10 minuti. Filtra. Puoi aggiungere il succo di mezzo limone. Bevi da 2 a 3 tazze al giorno per 20 giorni. prima di cominciare l’uso di tisane è raccomandato chiedere il parere del proprio medico soprattutto se si soffre di patologie importanti e se si fa uso di farmaci ogni giorno.