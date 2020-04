Cucina

Cassate di Pasqua, la ricetta siciliana

Scicli - Le cassate di Pasqua sono un dolce tipico della Sicilia orientale. Sono dolci di ricotta pasquali della tradizione siciliana. La cassata è un piccolo cestino di pasta che contiene una crema di tuma e ricotta addolcita con zucchero e aromatizzata con cannella e cioccolato. Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono per la preparazione della cassata di ricotta per Pasqua. Ingredienti per il ripieno: 1 kg di tuma, 500 gr. di ricotta, 450 gr. di zucchero, 2 uova, cannella, cioccolato e buccia di limone secondo preferenze. Ingredienti per impasto: 1 kg di farina di semola di grano duro, 3 tuorli, 50 gr di strutto, acqua quanto basta per impasto.Ora vediamo come preprare il ripieno: versate la tuma e la ricotta in una ciotola e impastate con uova e zucchero. L’impasto va setacciato e una volta reso omogeneo si può aggiungere la cannella, buccia di limone e scaglie di cioccolato in base alle proprie preferenze. Ora vediamo invece come si prepara l’impasto per le cassate: versate la faricna in una spianatoia, poiu aggiungete, tuorli d’uovo, sugna o margarina e zucchero con un po’ d’acqua. Poi impastate fino a renderlo omogeneo ed elastico. Una volta pronto dobbiamo stenderlo per ricavare dei dischi di circa quindici centimetri di diametro e alcune listarelle di pasta di circa un centimetro.Useremo queste listarelle di pasta per creare il cestino di pasta: aiutandoci con le dita pizzicheremo i bordi del disco per dargli la forma caratteristica e useremo la striscia di pasta per rinforzare l’interno. Quando il cestino è pronto versate la ricotta e informìnate nel forno già preriscaldato a 180° per 15 minuti circa. Appena sfornata potete spolverizzare con cannella o cioccolato.