Lo chef Giovanni Galesi di Scicli da Barbara D'Urso

Attualità

Scicli - Lo chef Giovanni Galesi di Scicli, dell'alta scuola di formazione Nosco di Ragusa, oggi è stato ospite nel programma televisivo Pomeriggio Cinque su Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Lo chef sciclitano ha spiegato come fare il lievito in casa con farina e yogurt. Si tratta di una ricetta semplice da fare in casa considerata la scarsa reperibilità nei supermercati del lievito di birra dovuta all'emergenza coronavirus in Italia.