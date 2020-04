Francesco Vona vice dirigente della Polizia Stradale di Ragusa

Attualità

Ragusa - Promozioni ed avvicendamenti alla Sezione Polizia Stradale di Ragusa e al Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria. Si comunica che in questi giorni, il Commissario Francesco Vona, recentemente promosso nel ruolo, ha assunto formalmente l’incarico di Vice Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Ragusa. Sin dal 1992, Il Commissario Vona, in servizio presso la specialità nella provincia Iblea, ha svolto, dal 2007, le funzioni di Comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria.Sicuro punto di riferimento in materia di circolazione stradale per tutti gli operatori del settore, ha altresì mirabilmente svolto numerose indagini di Polizia Giudiziaria, raggiungendo importantissimi risultati nel contrasto ai sodalizi criminali inseriti nel settore autotrasporto. Grande sostenitore della fondamentale presenza sul territorio delle pattuglie della Polizia di Stato contraddistinte dal “Centauro Alato”, si deve anche e soprattutto al suo incessante lavoro ed al grande attaccamento alla “mission” della Polizia Stradale, la conferma dell’importante presidio periferico che tanto ha contribuito in termine di sicurezza stradale nel territorio.Al suo posto, da qualche mese, il V. Isp. MORGANA Pierpaolo, proveniente dalla DIGOS di Cagliari, dove era stato trasferito nell’agosto del 2018, dopo circa un decennio alla Questura di Catania, passando dall’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico all’Ufficio di Gabinetto e alla DIGOS, ha assunto l’incarico di Comandante del Distaccamento di Vittoria.