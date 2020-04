Attualità

Emergenza coronavirus, a Vittoria nasce il magazzino della solidarietà Emergenza coronavirus, a Vittoria nasce il magazzino della solidarietà

Vittoria - “Continuano le iniziative di solidarietà in favore delle famiglie più bisognose del territorio. Il magazzino della solidarietà nato a Vittoria in un locale attiguo alla chiesa di San Giovanni Bosco, per iniziativa dell’Associazione Commissionari Mercato Ortofrutticolo di Vittoria e gestito dall’Associazione di Volontariato San Vincenzo, è solo l’ultima delle tante iniziative benefiche messe in campo dagli imprenditori vittoriesi”. Lo dice Luigi Marchi, presidente di Confesercenti Ragusa. “L’iniziativa – dice Gino Puccia, presidente dell’Associazione Concessionari del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria- è partita dalla Sicil Ortaggi S.r.l. e ora si protrae attraverso l’operato dell’intera Associazione Concessionari. Ci faremo carico di far arrivare i nostri prodotti all’Associazione San Vincenzo che ha allestito un magazzino nei locali attigui alla chiesa di San Giovanni Bosco. Siamo stati sempre presenti e solidali ogni qualvolta è stato necessario e continueremo a farlo; il Mercato di Vittoria è sempre pronto a rispondere con entusiasmo alla richieste del territorio”. “Le sacche di povertà che insistono sul territorio vittoriese sono tante e inimmaginabili - dice Massimo Giudice, direttore di Confesercenti Ragusa – per questo siamo molto orgogliosi dei nostri imprenditori e diciamo loro grazie perchè stanno svolgendo un lavoro encomiabile in maniera del tutto gratuita, ricevendo in cambio un sorriso e la riconoscenza del prossimo”.