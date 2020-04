Coronavirus Modica, altro ricovero al Maggiore: un anziano di Scicli

Attualità

Modica- Un uomo di 94 anni di Scicli, positivo al Covid 19, è stato ricoverato oggi nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital della provincia di Ragusa. Salgono così a 8 i casi dei pazienti positivi ricoverati nel nosocomio modicano. Un’altra donna sempre di Scicli, in attesa dell’esito del tampone, si trova in isolamento sempre all’ospedale Maggiore. In totale sono 8 i ricoverati al Maggiore, 6 nel reparto di Malattie Infettive e due nel reparto di Rianimazione.