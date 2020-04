Salute e benessere

Dieta per le donne con fisico a pera: cibi si e cibi no

La dieta per le donne con fisico a pera si basa sul consumo di alimenti proteici. le donne con il fidìsico a pera hanno la tendenza ad accumulare la cellulite nei gltei e nelle gambe. Spesso queste donne hanno problemi di eccesso di estregeni che rallentano il funzionamento della tiroide. L’ideale quindi è optare per una dieta dissociata. Bisogna prediligere carboidrati integrali e frutta fresca a colazione e a pranzo, mentre a cena mangerete un secondo piatto a base di proteine e verdure in quantità.Se avete un fisico a pera, avrete bisogno di introdurre nella vostra dieta molte proteine perché sono quelle che innescano l’attività degli ormoni che bruceranno i grassi: privilegiate le proteine vegetali che sono più salutari, come quelle contenute nei legumi, e quelle del pesce come salmone e tonno, che sono ricchissimi di Omega 3, un grasso buono che aiuta ad abbassare il colesterolo e a bruciare grassi.In generale, possiamo affermare che la dieta mediterranea è la migliore scelta per le donne con un fisico a pera: mangiare molta verdura, specialmente le diverse varietà di cavoli, proteine magre, cereali integrali e zuccheri della frutta sono tutti cibi indicati se volete dimagrire e avete il fisico a pera.Come evidenziato prima le donne con il fisico a pera spesso sono soggette alla formazione di cellulite nei glutei e nelle gambe. Per ridurre questo fastidioso probleme esetico è consigliato bere molta acqua, anche sotto forma di tè, tisane e infusi, e di ridurre il più possibile il sale a favore di spezie ed erbe aromatiche. Ma vediamo ora quali sono gli alimenti che le donne con il fisico a pera devono eliminare dalla loro diete. Tra gli alimenti che dovete eliminare dalla vostra alimentazione ci sono sicuramente tutti i cibi fritti: i grassi, infatti, sono più difficili da eliminare rispetto a proteine e carboidrati, quindi evitare di assumere cibi troppo ricchi di grassi favorirà lo smaltimento dell’adipe nella parte inferiore del corpo.Tra gli altri cibi da evitare per chi ha il fisico a pera troviamo: patate, carote, alcolici, caffè, zuccheri, salumi, formaggi stagionati, cibi industriali.