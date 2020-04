Torta di noci al cioccolato: ricetta facile

Cucina

La torta di noci al cioccolato è facile da preparare, bastano 30 minuti ed è pronta da mangiare. La ricetta che elenchiamo di seguito è tra le ricette della nonna più gustose per una merenda in compagnia dei proprio bambini. Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono: 100 gr. di cioccolato fondente, 100 gr di burro, 150 gr. di zucchero, 3 uova, 100 gr. di farina, 150 gr. di noci, 2 cucchiani di lievito per dolci e un pizzico di sale. Ora vediamo come si prepara: per prima cosa fate sciogliere in un pentolino il burro e 100 grammi di cioccolato fondente. Poi tritate finemente le noci e unitele al cioccolato mescolando tutto.In un'altra ciotola sbattete 150 g di zucchero e 3 tuorli d'uovo fino a rendere il composto spumoso. Montate a neve i 3 albumi con un pizzico di sale. Quindi unite gli albumi ai tuorli continuando a mescolare. Incorporate al composto 100 g di farina con 2 cucchiaini di lievito, continuando a mescolare. Aggiungete la crema al cioccolato lasciata a raffreddare e lavorate. Versate il composto in una teglia rivestita di carta forno. Infornate per 30 minuti a 180 gradi. Aggiungere dello zucchero a velo e del cioccolato e servite.