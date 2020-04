Attualità

Ospedale Modica, Loredana Roccasalva dona sanificatore ad ozono

Modica – Un’apparecchiatura ad ozono per sanificare gli ambienti che hanno ospitato i pazienti Covid 19. E’ stata donata e consegnata ieri all’ospedale Maggiore di Modica dalla stilista Loredana Roccasalva. Si tratta di un sistema portatile brevettato e innovativo per garantire la sicurezza microbiologica dell’aria, dell’acqua, degli ambienti e delle superfici. Grazie al suo esclusivo sistema di funzionamento ad ozono aggredisce i vari composti organici ossidandoli ed inattivandoli (acari, batteri, funghi, muffe, virus, es. morbo del legionario). La donazione è frutto di una raccolta fondi che arriva dalla vendita delle mascherine realizzate dalla stilista e vendute ai cittadini sprovvisti di questo accessorio diventato indispensabile anche per andare a fare la spesa. La stilista lavora alla realizzazione delle mascherine da circa un mese ovvero da quando è cominciata l’emergenza Covid in Sicilia. Si tratta di un’iniziativa nata per cercare di dare un contributo alla cittadinanza e allo stesso tempo un supporto all’ospedale modicano, Covid Hospital della provincia di Ragusa.La realizzazione e la vendita delle mascherine continua senza sosta così come il progetto di poter acquistare altre attrezzature che possano essere di supporto a medici ed infermieri nella lotta contro il Covid 19.