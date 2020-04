Dieta, mangiare 3 noci al giorno fa bene alla salute: ecco perchè

Salute e benessere

Mangiare 3 noci al giorno fanno bene alla salute per diversi motivi. Non tutti sanno, infatti che le noci svolgono una funzione salutare per l’apparato cardiovascolare, aiutano a regolare la pressione sangugna e ad abbassare il colesterolo. E’ quanto si legge su un articolo riportato sul sito della Fondazione Veronesi. Inserire 3 noci nella dieta giornaliera insomma da beneficio alla salute. Questo seme-frutto è ricco di proteine e carboidrati ma soprattutto di grassi. Dei quali soltanto il 10% sono saturi, cioè grassi “cattivi”. Il resto sono grassi “buoni”, essendo insaturi, e i loro effetti benefici sono ormai ben conosciuti tra il largo pubblico. Soprattutto sono note le potenzialità preventive e curative degli acidi grassi omega 3, che si trovano anche nel pesce, nei semi, oltreché nella frutta secca, tutti cibi che scarseggiano nelle nostre abitudini alimentari. Gli omega 3 vengono anche chiamati “acidi grassi essenziali” poiché il nostro organismo non sa produrli mentre i loro poteri di tutela dell’apparato cardiocircolatorio li rendono indispensabili nella nostra dieta. Si sa anche che sono importanti precursori di molecole implicate nella regolazione infiammatoria, ragione per cui oggi vengono studiati in oncologia come possibili anti tumorali. Ad oggi, però, i risultati ottenuti non permettono di fare affermazioni certe in questo senso.Ma vediamo quali proprietà hanno le noci. Le noci sono ricche fanno bene alla salute grazie anche alla loro ricchezza di sali minerali, come magnesio, potassio e calcio. Sono anche una fonte di vitamine, tra cui spicca la vitamina E. Le noci contengono inoltre acido ellagico, un antiossidante benefico per il sistema immunitario e in merito a cui la scienza sta approfondendo le proprietà anticancro. Le noci inoltre contengono melatonina naturale, una sostanza che occorre al nostro organismo per mantenere regolari i cicli di sonno-veglia. Le noci forniscono al nostro organismo molta energia e contengono arginina, un amminoacido che contribuisce a far arrivare il giusto quantitativo di sangue ai muscoli.