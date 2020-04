Come dimagrire con la dieta del kiwi 3 kg in una settimana: menÃ¹

Salute e benessere

La dieta del kiwi per perdere peso in modo veloce e tornare in forma subito. E’ una dieta depurativa che aiuta a dimagrire fino a 3 kg in una settimana. La dieta del kiwi non è adatta a tutti in quanto potrbbe dare effetti collaterali per la funzionalità dell’intestino. Come sempre quindi raccomandiamo di chiedere il aprere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. la dieta del kiwi è vietata a chi soffre di diabete,problemi intestinali e altre patologie importanti.Durante la dieta del kiwi bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta del kiwi per dimagrire fino a 3 kg in 7 giorni. Tra gli alimenti che si possono inserire nel regime alimentare dietetico della dieta del kiwi ci sono alimenti leggeri come carne e formaggi magri, pesce, pane e pasta integrale, verdura, frutta e yogurt. Lunedì: colazione con 3 kiwi, 2 fette biscottate con marmellata senza zucchero, tè verde. Pranzo: risotto ai funghi, insalata mista e kiwi. Cena:minestrone e kiwi.Martedì: colazione con uno yogurt magro con 2 kiwi a pezzi. Pranzo: pasta integrale al sugo con parmigiano e verdure, un kiwi. Cena: fesa di tacchino con verdure grigliate e kiwi. Mercoledì: colazione con 3 kiwi, 2 fette biscottate con marmellata senza zucchero, tè verde. Pranzo: pasta al pesto, gamberetti e insalata, un kiwi. Cena: minestrone di verdure passato, una fettina di pane integrale e un kiwi. Giovedì: colazione con una macedonia di frutta con 2 kiwi e tè verde. Pranzo: insalata di cereali con verdure miste, un kiwi. Cena: vellutata di verdure di stagione più un affettato magro e un kiwi.Venerdì: colazione con un bicchiere di latte scremato con cereali integrali e 2 kiwi. Pranzo: spaghetti o pasta di riso con verdure, fesa di tacchino, un kiwi. Cena: pesce alla piastra con contorno di verdure, pane integrale e kiwi. Sabato: colazione con 3 kiwi, 2 fette biscottate con marmellata senza zucchero, tè verde. Pranzo: insalata mista e formaggio, pane integrale, un kiwi. Cena: bresaola e rughetta con pane integrale e kiwi. Domenica: colazione con uno yogurt magro con due kiwi, un infuso. Pranzo: pasta al tonno, verdure di stagione, un kiwi. Cena: passato di verdura con crostini di pane integrale e kiwi.