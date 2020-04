Rimedi naturali

Semi di anice contro aerofagia: ecco la ricetta

Esistono vari rimedi naturali contro l’aerofagia. Tra questi ci sono i semi di anice. L’aerofagia è un disturbo di cui soffrono in molti e che consiste nella tendenza ad ingoiare aria, che quindi finisce e resta bloccata nello stomaco, scatenando un disagio digestivo e dei dolori gastrici. Chi soffre di aerofagia è in generale una persona nervosa e agitata, che ha la tendenza a non prendersi il giusto tempo per fare le cose. Spesso, è anche un forte consumatore di gomme, acqua e bibite gassate.Ma vediamo come si possono usare per combattere il fastidioso problema dell’aerofagia.Preparazione: versa un cucchiaio di semi di anice verde in 25 cl d’acqua fredda. Porta ad ebollizione e fai bollire per 3 minuti. Spegni e lascia riposare per 5 minuti.