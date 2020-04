Bonus 100 euro Inps, per chi lavora in sede ad aprile

Lavoro

Roma - Il bonus di 100 euro per chi va a lavorare in sede sarà automatico a partire da aprile: lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate in una nota. Nuove precisazioni sul bonus di 100 euro per chi va a lavorare in sede: l’Agenzia delle Entrare ha spiegato che sarà in automatico a partire da aprile. Il provvedimento contenuto nel dl Cura Italia – clicca qui per il testo – riguarda tutti coloro che hanno lavorato in sede nel mese di marzo nonostante il lockdown per l’emergenza coronavirus: il premio sarà riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile.Poi una precisazione sui giorni lavorati in smart working: «In ragione dell’espresso riferimento fatto dall’articolo 63 del Decreto al «numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici».