Incidente stradale a Vittoria: Ã¨ morto Salvatore Aulino FOTO

Modica – E’ Salvatore Aulino, 47enne di Vittoria, bracciante agricolo celibe, la vittima dell’incidente stradale avvenuto stamattina alle ore 5 circa sulla ex S.P. 16 Km.3+500 a Vittoria. L’incidente è stato autonomo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale il 47enne che viaggiava su una Peugeot 208 procedeva con senso di marcia Vittoria - Scoglitti, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo portandosi prima nella carreggiata opposta e poi è finito in un terreno posto in trincea rispetto al piano viabile.Sul posto si portava immediatamente personale della Polizia Stradale del Distaccamento di Vittoria, unitamente a personale della Sezione Volanti del Commissariato di Vittoria per l’espletamento degli accertamenti dell’evento stradale. Successivamente, gli agenti sono stati coadiuvati dal personale della Municipale di Vittoria per la gestione della viabilità.