Cronaca

Incidente mortale a Vittoria: auto cappotta sulla Sp 16 Incidente mortale a Vittoria: auto cappotta sulla Sp 16

Vittoria - Incidente mortale stamattina, intorno alle ore 6,30, al Km 3,5 sulla Sp16 a Vittoria. Un’auto, una Peugeot 208, per cause in corso di accertamento si è cappottata ed è finita rovinosamento in un terreno. Il conducente dell'auto, A.S. di 47 anni, è morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittoria e l'ambulanza del 118. Purtoppo per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare si tratta di un incidente autonomo.In corso la ricostruzione esatta della dinamica dell'incidente da parte della Polizia Stradale. (Foto Assenza)