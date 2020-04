Attualità

Donazioni al Covid Hospital di Modica, pozzallesi a fianco di medici e infermieri Donazioni al Covid Hospital di Modica, pozzallesi a fianco di medici e infermieri

Pozzallo - Quello che si sta verificando in ogni individuo di qualunque estrazione sociale della società civile ,in questo triste periodo di isolamento fisico, oggetto di studio di specialisti, di psicologi, di esperti della società è fantastico. File di gente che aspetta il suo turno con la mascherina e i guanti per entrare nel supermercato, nelle farmacie, nelle edicole, per prelevare i soldi in banca.Un rigurgito di buone maniere, una compostezza mai vista in luoghi dove prima del coronavirus era presente la strafottenza, la maleducazione, la fretta di arrivare prima. Adesso che si vive nel presente ( in questo momento storico il futuro non esiste, ovvero non si può programmare un viaggio, una gita ecc) pare che tutti i cittadini abbiamo acquisito improvvisamente una nuova consapevolezza, un maggior rispetto per l'altro, una devozione nei confronti di chi si sta adoperando in tutti i modi possibili per sconfiggere il virus.E non è un caso che i medici e gli infermieri, in prima linea nel combattere il nemico fantasma, godono di una ammirazione sconfinata. Ai Reparti Covid 19 dell' Ospedale di Modica necessitavano delle attrezzature anche banali come lavatrice, asciugatrice, asciugacapelli ecc. Ebbene a Pozzallo, alcuni cittadini venuti a conoscenza di questa urgente necessità hanno fatto partire una raccolta di fondi per poter rendere meno duro il lavoro a chi lotta per combattere il virus. Il Tam Tam attraverso WhatsApp ha reso possibile il raggiungimento immediato dell'obiettivo. Anzi la raccolta di fondi che ha coinvolto cittadini, gruppi politici, le scuole, artigiani, è stata sospesa perchè i fondi erano sufficienti e l'obiettivo prefissato era stato raggiunto. Pietro Storniolo