Coronavirus, giovane di Comiso positivo al Covid 19 ricoverato a Modica

Modica – Un 31enne di Comiso positivo al Covid 19 è stato ricoverato oggi all’ospedale Maggiore di Modica. Lo conferma il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. “Il gioven – dice la Schembari – avendo manifestato dei sintomi riconducibili al coronavirus è stato trasportato al pre triage di Modica dove è stato sottoposto al tampone. L’esito positivo ha fatto scattare il ricovero del giovane in ospedale. Già sono in corso tutti i controlli necessari per capire come il giovane sia stato contagiato da parte dell’Asp e i contatti che ha avuti in questi giorni”.Salgono a 8 i ricoveri all'ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital per la provincia di Ragusa.