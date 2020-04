Appuntamenti

Covid 19, al via la campagna di educazione visiva a Ragusa

Ragusa, 5 aprile 2020 - Il Centro di Oftalmologia Sociale – COS - dell’Asp di Ragusa, a causa della sospensione delle visite oculistiche e ortottiche e, in assenza temporanea, del depistage scolastico, misura necessaria a fronteggiare l’emergenza del corona virus, ha organizzato un servizio diverso, pur sempre attivo, per le persone che sono costrette a rimanere a casa. Infatti, nel caso in cui si presentassero i sintomi di: occhi stanchi, arrossati, lacrimazione e mal di testa. Bruciore e secchezza occhi, gli utenti potranno chiamare ai sottoelencati numeri per ricevere qualsiasi indicazione e supporto informativo.È importante ricordare che i dispositivi digitali vengono utilizzati quotidianamente, specialmente in questo periodo in cui siamo costretti a rimanere a casa. L’abuso di tali dispositivi causa la comparsa di diversi sintomi. Usa con parsimonia i dispositivi digitali non abusarne e non passare queste giornate davanti ad uno schermo. COS Ragusa – 0932234913, COS Vittoria – 0932999667, COS Comiso – 0932740433