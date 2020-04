Dieta per le donne con fisico a mela: il menÃ¹ per dimagrire

Salute e benessere

Dieta per le donne con fisico a mela: il menù per dimagrire Dieta per le donne con fisico a mela: il menù per dimagrire

La dieta per le donne con il fisico a mela ovvero per le donne che hanno la tendenza ad ingrassare soprattutto nella parte alta del corpo è semplice da seguire. Oltre a cambiare il tipo di alimentazione le donne con il fisico a mela devono seguire delle regole ovvero non saltare mai la colazione e fare uno spuntino con frutta fresca a metà mattina e uno a metà pomeriggio. Per la colazione è consigliato mangiare latte con dei cereali, meglio se poveri di zucchero e integrali. durante la dieta per le donne con il fisico a mela bisogna bere molta acqua naturale, circa un litro e mezzo al giorno, ed evitare ogni tipo di bevanda gasata o zuccherata ed alcolici.Durante il giorno si può bere anche tè verde o tisane dreanti al finocchio o tarassaco senza aggiunta di zucchero. Inoltre, sono da evitare i cibi particolarmente ricchi di zuccheri, l'eccesso di cereali raffinati e di grassi saturi o di grassi idrogenati.Ma vediamo un esempio di menù per le donne con il fisico a mela che voglio dimagrire. Colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con cereali integrali, un frutto o una spremuta di agrumi alternata con macedonia di frutti di bosco. Spuntino: una macedonia di frutta fresca senza zucchero o un frutto di stagione.Pranzo: branzino o orata al forno con contorno di stagione, ad esempio insalata tiepida di barba di frate con limone e olio extravergine di oliva, una porzione di pane, meglio se integrale. Un frutto di stagione.Merenda: un tè verde o una tisana senza zucchero o un frutto di stagione. Cena: arrosto di vitello con contorno di patate al forno e rosmarino. Insalata di finocchi con limone o aceto di mele e olio extravergine di oliva. Un frutto di stagione o macedonia di fragole. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie. Questa dieta è vietata alle donne in gravidanza.