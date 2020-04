Rimedi naturali

Tisana contro stitichezza: ecco la ricetta

La tisana con cicoria e rosmarino è tra le tisane più usate contro la stitichezza. Le cause della stitichezza sono numerosissime, dall’alimentazione sbagliata alla sedentarietà, e per risolvere questo fastidioso disturbo che fa gonfiare la pancia è importante mangiare equilibrato, fare sport e bere tanto. I principi attivi della cicoria, è un antisettico intestinale e aiuta a combattere la stitichezza, si trovano nelle radici e nelle foglie. Il rosmarino riduce il gonfiore e migliora la digestione. Ma vediamo come si preprara la tisana contro la stitichezza. Preparazione: in un contenitore, mischia 1 pugno di cicoria e 1 di rosmarino. Procedimento: versa 2 cucchiaini di miscela in 25 cl di acqua bollente (corrisponde più o meno ad una tazza), lascia in infusione per 10 minuti. Filtra.La tisana può essere dolcificata con un cucchiaino di miele.