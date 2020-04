Italia

Terremoto di magnitudo 3.8 nel crotonese: trema anche Roma

Roma - Un terremoto di magnitudo 3.8 è stato rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma nella zona della Costa Ionica crotonese intorno alle 5.52 di questa mattina, a una profondità di circa 23 chilometri. Si tratta della più forte di una serie di scosse rilevate all'alba di oggi: le altre sono state avvertite alle 5.26 (magnitudo 2.5) e alle 5.13 (magnitudo 3.3). Nella notte, registrato dalla Rete Sismica Nazionale, alle ore 2.12, anche un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro localizzato in provincia di Roma, tra i comuni di Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Vicovaro (entro 6 km dall’epicentro), a una profondità di 16 km."Il terremoto - scrive l'Ingv - è stato ampiamente risentito in tutta l'area a est di Roma e all'interno della Capitale, soprattutto nei quartieri orientali. Risentimenti anche ai Castelli e in Abruzzo.