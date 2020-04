Attualità

Modica, disservizi idrici a Modica Alta: ecco quando

Modica - Disservizi idrici sono previsti lunedì 6 aprile dalle ore 8.00 nella parte nord di Modica Alta e precisamente per le utenze di via Carcere, via Loreto, I^ - II^ e III^ traversa a destra di via Loreto, via Lazio, area con struttura 118, via Trentino, via Marche, via Campania e zone ad esse limitrofe. Il motivo del disservizio è dovuto a lavori urgenti di manutenzione alla rete idrica comunale nella via Carcere, dove ci sono da riparare perdite alla conduttura.L’erogazione idrica dovrebbe normalizzarsi giovedì 9 aprile p.v. salvo complicazioni.