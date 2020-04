Attualità

Coronavirus Modica, morto lo sciclitano ricoverato per Covid 19 Coronavirus Modica, morto lo sciclitano ricoverato per Covid 19

Modica – Terzo decesso per coronavirus in provincia di Ragusa. E’ morto nella notte lo sciclitano 70enne ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Modica. L’uomo che soffirva anche di altre patologie era stato ricoverato ieri in gravi condizioni in terapia intensiva. Si tratta del terzo decesso nel nosocomio modicano dopo il 71enne di Marina di Ragusa e la 73enne modicana. Al momento al Covid Hospital della provincia di Ragusa sono ricoverate 7 persone con Covid 19, 6 in Malattie Infettive e uno in Rianimazione.In provincia complessivamente sono 41 le persone contagiate dal coronavirus di cui 7 ricoverati, 4 guariti e 3 morti.