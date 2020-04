Sicilia

Coronavirus: Asp Catania, 79 nuovi assunti da inizio pandemia

Catania, 2 apr. - Sono 79 le unità di personale assunte o contrattualizzate all'Asp di Catania, dal 16 marzo ad oggi, per far fronte prioritariamente alla gestione dell'emergenza Coronavirus. Gli ultimi ventotto nuovi operatori, fra medici, infermieri e tecnici, hanno presso servizio ieri nelle strutture dell'Azienda. "Ringrazio tutti gli operatori per la responsabilità, la dedizione e il senso del dovere che stanno esprimendo in questo difficile momento - afferma Maurizio Lanza, direttore generale dell'Asp di Catania - Grazie al loro impegno garantiamo i servizi ai cittadini, per la parte sanitaria, e le risorse e i supporti necessari a tutte le attività aziendali, per la parte amministrativa"."L'assegnazione del personale alle strutture sanitarie segue, com'è naturale in questa fase, la logica della priorità dei servizi – spiega Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell'Asp di Catania - Gli ospedali e il Dipartimento di Prevenzione rappresentano le prime linee d'azione, Alla cittadinanza ribadisco l'invito a rispettare le disposizioni governative, a restare a casa, a limitare gli spostamenti, a non allentare l'attenzione. Aiutate il sistema sanitario ad aiutarvi".