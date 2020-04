Coronavirus: a casa senza cibo, carabinieri aiutano due famiglie di Mazara del Vallo

Sicilia

Mazara del Vallo, 2 apr. - Una coppia di anziani isolati a casa da settimane e un padre con quattro figli senza lavoro e senza la possibilità di fare la spesa. Sono solo due delle situazioni a cui i carabinieri hanno prestato soccorso in queste settimane di emergenza legate alla pandemia da Covid 19. A Mazara del Vallo, nel trapanese, i militari saputo del grave stato di indigenza in cui si trovava una coppia di anziani, gli hanno consegnato a casa spesa e medicine. I due, una donna di 70 anni costretta a letto da circa tre mesi per una brutta caduta e il marito 75enne, non uscivano da casa da settimane e non avevano ricevuto nè cure mediche nè generi alimentari. Analoga situazione per una di origine kosovara, ma da anni residente a Mazara del Vallo, dove un uomo, padre di 4 figli, di cui uno minore, affronta grandi difficoltà dovute alla prematura scomparsa della moglie e alla perdita del lavoro. Anche il questo caso, i carabinieri hanno consegnato spesa e uova di cioccolato per i bambini. Infine, a Buseto Palizzolo, i militari hanno prestato il loro aiuto a un uomo senza reddito, agli arresti domiciliari e senza nessun parente che potesse portargli a casa la spesa. I carabinieri, con la collaborazione del direttore di un supermercato del paese, gli hanno consegnato beni di prima necessità.