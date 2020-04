Salute e benessere

Dieta delle calorie negative: ecco cosa mangiare per dimagrire e non ingrassare Dieta delle calorie negative: ecco cosa mangiare per dimagrire e non ingrassare

La dieta delle calorie negativa è la dieta ideale per dimagrire in modo naturale e salutare: Si tratta di una dieta che si basa sul consumo di alimentio che danno meno energia rispetto a quella che l’organismo brucia per masticarli e per digerirli. Tra gli alimenti a calorie negative ci sono mele e carote. Non tutti sanno che mangiare una mela ad esempio fornisce circa 50 kcal, le stesse che il corpo usa per gestirla. Così, si fa il pieno di vitamine e sali minerali ma non si ingrassa. Tra gli alimenti a calorie negative ci sono anche asparagi, bietole, carote, cavoli, cetrioli, cicoria, fagiolini, piselli, spinaci, pomodori, mele, pompelmi, frutti di bosco. La dieta delle calorie negative aiuta a dimgrire velocemente senza lo stress di pesare gli alimenti o patire la fame.La dieta delle calorie negative può essere seguita anche due giorni a settimana in quanto è una dieta che aiuta anche a depurare l’organismo e a combattere la ritenzione idrica. Ma vediamo in un esempio giornaliero cosa si mangia nella dieta delle calorie negative per dimagrire velocemente. Prima della colazione bisogna bere un bicchiere di acqua tiepida con il succo di un limone. Colazione con un frullato di pompelpo e di frutti di bosco, seguiti dopo un paio d’ore e da una mela (se si vuole bere il caffè lo si può fare, ma rigorosamente senza zucchero). Per pranzo, via libera ad un’insalata di fagiolini, asparagi e piselli conditi solo con aceto di mele, succo di limone e peperoncino.Per cena, bietole lessate e un’insalata di pomodori, cetrioli e cipolle rosse crude. E se tra un pasto e l’altro si avesse fame, la si può spezzare con un frullato di sedano, lime e zenzero. Trattandosi di una dieta molto restrittiva raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo tipo di alimentazione. La dieta delle celorie negative è vietat a chi soffre di dibate o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.