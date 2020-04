Economia

Coronavirus Modica, Abbate chiede la chiusura dei supermercati a Pasquetta Coronavirus Modica, Abbate chiede la chiusura dei supermercati a Pasquetta

Modica - Supermercati chiusi anche a Pasquetta. E’ quello che il Sindaco di Modica ha chiesto questa mattina al Presidente della Regione, Nello Musumeci, indirizzandogli una missiva per perorare le richieste dei tantissimi dipendenti del settore, particolarmente sotto stress in queste ultime settimane a causa dei ritmi serrati di lavoro e per contenere ulteriormente l’uscita dalle case dei cittadini. Il Primo Cittadino modicano aveva sollecitato lo stesso Governatore a considerare le chiusure domenicali per tutti i rivenditori di generi alimentari di prima necessità prima ancora che questo provvedimento diventasse oggetto di ordinanza regionale. “Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale, ho inteso chiedere a tutela dell’interesse comune di estendere il provvedimento della chiusura dei supermercati la domenica, anche per la giornata del lunedì dell’Angelo il 13 aprile al fine di evitare l'uscita dei cittadini in una giornata che seppure settimanale, risulta festiva, in modo da ridurre in maniera sostanziale la presenza di persone in giro o negli esercizi ancora aperti al pubblico. Ritengo opportuno tale provvedimento, considerato che la malattia derivante dal contagio del Covid-19 è caratterizzata da una grave e rapida progressione e da una elevata diffusibilità, per questo appare necessario continuare ad arginare il contagio e la diffusione del virus, a tutela di tutti i cittadini.Ecco perché ritengo necessario l’intervento del Presidente Musumeci per disporre la chiusura dei supermercati anche per la giornata di lunedì 13 aprile”.